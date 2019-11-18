السعودية اليوم/ أمانة الطائف تنفذ البرنامج التشغيلي لموسم الأمطار والسيول



الطائف 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

بدأت أمانة الطائف في تنفيذ برنامجًا تشغيليًا لموسم الأمطار وشرعت مؤخرًا في قياس كفاءة الأداء لجميع الإدارات والأقسام المختصة.

وقامت الأمانة ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع في فحص مضخات شفط مياه الأمطار والسيول بالأنفاق والمواقع غير المخدومة بشبكة التصريف، وذلك ضمن برنامج الصيانة الشاملة للمعدات والآليات المخصصة للتعامل مع الحالات المطرية والتقلبات الجوية.

وأوضحت وكالة المشاريع أن برنامج الفحص والتشغيل الاختباري شمل المضخات الثابتة والمتحركة ومضخات الطوارئ وفرق التدخل السريع، وذلك للتأكد من الجاهزية التامة للتعامل السريع والفوري مع الحالات المطرية.

ونفذت الأمانة في وقت سابق برنامج لنظافة وصيانة عبارات تصريف مياه الأمطار والسيول ورفع المخلفات منها، كما عملت على تنفيذ فرضيات لحالات الأمطار والسيول وطرق المعالجة الفوري للملاحظات كافة.

وأشارت أمانة الطائف أنها عززت أعمال الفرق الميدانية لمتابعة الحالة المطرية -فرق الطوارئ- من خلال زيادة عدد العاملين والآليات وفرق المتابعة، بالإضافة إلى تعزيز مركز العمليات.

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13:20ت م

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