السعودية اليوم / بلدية وادي الدواسر تصادر حمولة شاحنة محملة بأسمدة الدواجن



وادي الدواسر 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

صادرت بلدية محافظة وادي الدواسر أمس، حمولة شاحنة محملة بأسمدة الدواجن غير معالجة، بعد رصدها أثناء دخولها للمحافظة، ورغبة قائدها التوجه بها لإحدى المزارع، حيث تمت

مصادرة الحمولة، وتطبيق النظام بحق المخالف وتحرير الغرامة المالية النظامية بحق قائد تلك الشاحنة والبالغة عشرة آلاف ريال.

وأكدت البلدية حرصها للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، والتصدي لكل ما فيه ضرر لهم، وأنها لن تألوا جهداً في المتابعة وتطبيق النظام بحق كل مخالف، وناشدت مستخدمي سماد الدواجن غير المعالج بضرورة الابتعاد عنه وعدم استخدامه لما يمثله من ضرر جسيم على الصحة العامة.

وأهابت البلدية بالجميع التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالصحة العامة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.

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13:20ت م

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