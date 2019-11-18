السعودية اليوم / تعليم عسير يعلن آليات الترشيح للتدريس خارج المملكة



أبها 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اليوم، عن آلية وضوابط الترشيح للتدريس خارج المملكة للعام الدراسي 1442هــ.

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي بالإدارة محمد آل طارش أنه تم تخصيص سبعة مقاعد للمعلمين بواقع مقعد واحد لتخصصات القيادة المدرسية، والتربية الإسلامية، والرياضيات، والأحياء، وصعوبات التعلم، ومقعدين في تخصص اللغة العربية، ومقعد للمشرفين التربويين في تخصص الاجتماعيات، مشيراً إلى أن أخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الخميس السابع من شهر جمادى الأولى المقبل.

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13:13ت م

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