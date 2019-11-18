السعودية اليوم / "هيئة المهندسين" تدعم الشعب الهندسية للارتقاء بأدائها وتحقيق أهدافها



الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

أكدت الهيئة

وتشتمل الشعب الهندسية على وحدات مكونة من 100 عضو متخصص في المجال الهندسي، يسهمون في التطوير المهني، وفق أسس وقواعد محددة.

وتعمل الهيئة السعودية للمهندسين، على الرقي بمهنة الهندسة، وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المثلى، ورفع مستوى التعليم والأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة، وبناء كفاءات وقدرات هندسية مميزة، تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال 27 شعبة في المجالات الهندسية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، شعبة الهندسة المدنية، وشعبة الهندسة الكهربائية، وشعبة الهندسة الميكانيكية، وشعبة الهندسة الصناعية، وشعبة الهندسة الكيميائية، وشعبة العمارة.

وتركز الهيئة في أهدافها على تنمية الفكر العلمي المهني، وإتاحة الإسهام في التقدم العلمي والمهني، وإعداد الأدلة المهنية المتخصصة، بالإضافة إلى المساهمة في وضع المعايير والبرامج، وتقديم الاستشارات والدراسات، وتمثيل الهيئة داخلياً وخارجياً بحسب الحاجة لها في تمكين التخصصات الهندسية الفرعية من التعامل فيما بينها، ودراسة آخر مستجدات العمل التخصصي الهندسي، ومسئوليتها في إقامة الفعاليات مع الجامعات المحلية والعالمية، والجهات الأكاديمية، وتنفيذها للبرامج الأخرى.

// انتهى //

13:04ت م

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الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسأكدت الهيئة السعودية للمهندسين، تعزيزها القواعد التنفيذية للشعب الهندسية ودعمها المستمر، لتحقيق أهدافها والارتقاء بأدائها، حيث أن الشعب الهندسية هي العمود الفقري والذراع العلمي للهيئة.وتشتمل الشعب الهندسية على وحدات مكونة من 100 عضو متخصص في المجال الهندسي، يسهمون في التطوير المهني، وفق أسس وقواعد محددة.وتعمل الهيئة السعودية للمهندسين، على الرقي بمهنة الهندسة، وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المثلى، ورفع مستوى التعليم والأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة، وبناء كفاءات وقدرات هندسية مميزة، تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال 27 شعبة في المجالات الهندسية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، شعبة الهندسة المدنية، وشعبة الهندسة الكهربائية، وشعبة الهندسة الميكانيكية، وشعبة الهندسة الصناعية، وشعبة الهندسة الكيميائية، وشعبة العمارة.وتركز الهيئة في أهدافها على تنمية الفكر العلمي المهني، وإتاحة الإسهام في التقدم العلمي والمهني، وإعداد الأدلة المهنية المتخصصة، بالإضافة إلى المساهمة في وضع المعايير والبرامج، وتقديم الاستشارات والدراسات، وتمثيل الهيئة داخلياً وخارجياً بحسب الحاجة لها في تمكين التخصصات الهندسية الفرعية من التعامل فيما بينها، ودراسة آخر مستجدات العمل التخصصي الهندسي، ومسئوليتها في إقامة الفعاليات مع الجامعات المحلية والعالمية، والجهات الأكاديمية، وتنفيذها للبرامج الأخرى.// انتهى //13:04ت م0067

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