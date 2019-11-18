السعودية اليوم / بريد الحدود الشمالية ينظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا لمنسوبيه



عرعر 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

نظم البريد السعودي بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبيه وموظفي الحراسات المنية والصيانة، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وقدم بريد الحدود الشمالية شكره لصحة الشمالية على تعاونهم الدائم، وجهودهم بهذا الجانب الصحي لإنجاح الحملة.

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13:01ت م

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