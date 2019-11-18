شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستطيع الزوج «المُعدِّد» استخراج «دفتر عائلة» مستقل لكل زوجة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الآلية النظامية حيال إصدار الشخص المتزوج بأكثر من زوجة، دفتر عائلة مستقل لكل زوجة.

وأفادت «الأحوال المدنية» ردا على استفسار مغرد في «تويتر»، بأن الزوج المعدد لا يمكنه استخراج دفتر عائلة مستقل باسمه لكل زوجة وأبنائها، بل يتم استصدار دفتر واحد للزوج يضم جميع الزوجات.

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وتجاوباً مع استفسار حول إمكانية المرأة إصدار دفتر عائلة خاص بها وبأبنائها وبناتها فقط دون أبناء زوجها من زوجة أخرى، أفادت الأحوال المدنية بأنه يمكن ذلك، إذ إن بإمكان كل أم سعودية تحمل هوية وطنية ولديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم إصدار سجل أسرة.

أما متطلبات استخراج دفتر عائلة باسم الزوجة، فهي: حجز موعد لدى الأحوال المدنية لإصدار سجل الأسرة للأمهات، واتباع المتطلبات المدونة في تذكرة الموعد.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن إجراءات إصدار «دفتر العائلة» هي: حجز موعد إلكتروني، واختيار تسجيل واقعة زواج، وإرفاق المستندات المطلوبة في تذكرة الموعد لمراجعة الأحوال المدنية، وفي حالة التأخر في تسجيل واقعة الزواج لأكثر من 60 يوماً يتم تسديد الغرامة عن طريق الحساب البنكي.