تفاصيل اجتماع الأمر بالمعروف في محايل

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي

عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير جابر بن عبد الله الشهري اللقاءَ التوجيهي لهيئات تهامة بقاعة الأمير نايف بالمركز الحضاري بمحافظة محايل عسير.

وثمن مدير عام الفرع للجميع ما يبذلونه من جهود لتحقيق رسالة الرئاسة العامة في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله.

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بعد ذلك جرى استعراض جدول أعمال اللقاء ومناقشة كل ما من شأنه تطوير وتعزيز أداء العمل بالحكمة والموعظة الحسنة مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرعية في ذلك.

كما بين فضيلة مدير عام الفرع أن هذا الاجتماع يأتي إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند حفظه الله الهادفة إلى تطوير العمل الميداني والإداري والارتقاء بهما إلى أفضل المستويات.

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