- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم تفاصيل اجتماع الأمر بالمعروف في محايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تفاصيل اجتماع الأمر بالمعروف في محايل
مناقشة تطوير وتعزيز أداء العمل
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي
عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير جابر بن عبد الله الشهري اللقاءَ التوجيهي لهيئات تهامة بقاعة الأمير نايف بالمركز الحضاري بمحافظة محايل عسير.
وثمن مدير عام الفرع للجميع ما يبذلونه من جهود لتحقيق رسالة الرئاسة العامة في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله.
بعد ذلك جرى استعراض جدول أعمال اللقاء ومناقشة كل ما من شأنه تطوير وتعزيز أداء العمل بالحكمة والموعظة الحسنة مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرعية في ذلك.
كما بين فضيلة مدير عام الفرع أن هذا الاجتماع يأتي إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند حفظه الله الهادفة إلى تطوير العمل الميداني والإداري والارتقاء بهما إلى أفضل المستويات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل اجتماع الأمر بالمعروف في محايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.