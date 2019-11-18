إنهاء معاناة طفل من مرض العظم الزجاجي

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - واس

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أسهم – بفضل الله – أطباء العظام بمستشفى القريات العام في إنهاء معاناة طفل لديه كسر في الفخذ الأيمن، حيث كان يعاني من مرض osteogenesis imperficta “العظم الزجاجي”.

وقام الفريق الطبي بإجراء العملية الجراحية لتثبيت العظام بأسياخ قابلة للطول مع نمو العظم وتسمى telescopic nails.

وتأتي هذه العملية الجراحية ضمن خطوات التشغيل وزيادة الخدمات العلاجية التي تقوم بها صحة القريات، في ظل إضافة عدد من التخصصات الطبية الدقيقة، وتحقيق معايير الجودة ومتطلباتها.

يذكر أن هذه العملية هي الأولى من نوعها في مستشفى القريات العام.