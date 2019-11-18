- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم المواصفات تلزم التجار بهذا الأمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المواصفات تلزم التجار بهذا الأمر
لوائح إضافية للمنتجات
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إدراج لوائح إضافية للمنتجات الملزم تسجيلها بمنصة سابر الإلكترونية، كشرط أساسي قبل دخولها للسوق السعودي, وذلك في إطار جهودها لرفع مستويات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق.
وأوضحت هيئة المواصفات أن المنتجات التي سيتم الإلزام بتسجيلها في سابر هي المنتجات الخاضعة للائحة الفنية المنتجات النسيجية مثل (الأقمشة، الملابس الجاهزة، السجاد وغيرها)، إضافة إلى المنتجات التي تندرج تحت اللائحة الفنية المنظفات، بالإضافة إلى المقطورات ونصف المقطورات، ومنتجات لائحة أنظمة الطاقة الشمسية (الكهروضوئية الصغيرة) وتشمل الوحدات الكهروضوئية وملحقات الألواح (عواكس الجهد، الكابلات، الموصلات).
وبينت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من مستوردين وأصحاب المصانع المحلية من الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدين لديها حول العالم، من أجل التأكد من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة وإصدار شهادات المطابقة وتسجيلها الكترونياً بكل يسر وسهولة في المنصة, إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة والحصول على الشهادات المطلوبة لها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر المواصفات تلزم التجار بهذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.