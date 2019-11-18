بالصور: بعد يومين من احتجاز 4 متنزهين .. سيول “ريع مليحة” تحتجز 45 طالبة جامعية

احتجزت السيول التي شهدها وادي الريع بقرية مليحة غرب عسير عصر اليوم ثلاثة باصات تقل 45 طالبة جامعية أثناء عودتهن من جامعة القنفذة وتمكن الأهالي من استخراجهن بعد تلقيهم نداء استغاثة من سائقي تلك الحافلات. وفي التفاصيل، عاشت الطالبات حالة من الخوف والذعر قبل أن يتم استخراجهن، فيما قال السكان إنهم يعيشون معاناة دائمة تتمثل في محاصرة السيول لهم مع كل رشة مطر وعزلهم عن العالم الخارجي فضلاً عن جرف عددٍ من المركبات.

وأشار السكان إلى أن الطرق التي تربط القرية بالمحافظات المجاورة التي يترددون عليها للتزود بمستلزمات الحياة ومراجعة المصحات والجهات الخدمية عبارة عن طرق ترابية جبلية من الناحية الشرقية والجنوبية ورملية من الناحية الشمالية والغربية وتقع قرية مليحة شمال غرب محافظة محايل وهي آخر حدود المحافظة مع محافظة القنفذة وتبعد عن محايل نحو 60 كيلو وبها مجمع مدارس للبنين وابتدائية ومتوسطة للبنات ولا يوجد بها أي جهات خدمية عدا مكتب خدمات البلدية بالسعيدة والتي تقتصر خدماته على رفع المخلفات والنفايات ويفوق عدد سكان القرية 5000 نسمة. وطالب السكان الجهات المعنية بالالتفات إلى القرية وإنهاء العزلة التي يعيشونها بين الفينة والأخرى.