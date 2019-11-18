جديد التطبيقات: Privacy Browser متصفح يأتي بالتصفح الخاص افتراضيًا على أندرويد

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كثيرة هي متصفّحات الويب على الهواتف المحمولة، والغالبية العظمى من المستخدمين يتطرقون للمتصفّحات الشعبية أمثال كروم وفايرفوكس وسفاري وغيرها، لكن هذا لا يمنع من تجربة الجديد، حيث بالمقابل هناك العشرات من المتصفّحات القادمة بمزايا فريدة من نوعها، حتى أنها قد تتخطى بمميزاتها متصفّح كروم، أحد هذه المتصفحات هو Privacy Browser والمتاح حصرًا لمستخدمي أندرويد.

حيث ما يُميّز هذا المتصفّح حقًا، هي سياسة الخصوصية التلقائية، وذلك بقيامه بحظر مجموعة واسعة من متتبعات الويب الشائعة دون ضبط أي إعدادات، فضلًا عن محو السجل، وعدم حفظ أي كلمة مرور أو اي ملفات تعريف ارتباط وما شابه.

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ومن مميزات المتصفّح الأخرى، التصفّح السريع، كونه يتطلب بيانات أقل لتحميل الصفحات..، ويعود الفضل لخاصية adblock، والاهم من ذلك إبقاء المتصفّح خاصًا مجهول الهوية في أي وقت تريد تصفّح الإنترنت فيه.

كما ويأتي Privacy Browser بحجم لا يتعدى 85 ميغابايت، وهذا يُساعد على سرعة تحميل الصفحات، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يمكنك إضافة مواقع ويب عبر قائمة توصية أو عن طريق إدخال عنوان url مخصص، وهناك ميزة الترجمة لأكثر من 40 لغة، وأداة البحث عن النص، وتعديل حجم الخط، والتبديل بين محركات البحث وأكثر من ذلك بكثير.

أخيرًا، متصفّح Privacy Browser متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل على متجر جوجل بلاي، ويلزمك للتحميل بان يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل متصفّح Privacy Browser على أندرويد.

