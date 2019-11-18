سبوتيفاي تُقدّم تطبيقها الخاص بالأطفال Spotify Kids على أندرويد و iOS

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لإعطاء أولياء الأمور راحة البال أثناء استماع أطفالهم للمسارات الصوتية، تُقدّم سبوتيفاي “Spotify” تطبيقًا مستقلًا للمستخدمين الصغار “الأطفال”، الذي سيدعم فقط المحتوى الصوتي الصديق للطفل، والذي يتم اختياره يدويًا، ويُلاحظ أن التطبيق قادم بواجهة مستخدم زاهية وملونة وحتى أنها مزودة بأزرار كبيرة الحجم من السهل على الصغار استكشافها.

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من ناحيته، أشارت الشركة، أن نسخة الأطفال من تطبيقها الرئيسي متاحة حاليًا بشكل محدود لبعض المناطق، على أن يتم ذلك إطلاقها للجميع دون تحديد موعد بعينه، كذلك، للاستفادة من التطبيق يجب على المستخدم أن يكون من مشتركي “Premium Family”، مع عدم وجود أي تكاليف إضافية إذا كنت بالفعل مشترك في هذه الفئة.

سبوتيفاي تُقدّم تطبيقها الخاص بالأطفال Spotify Kids على أندرويد و iOSmore

على أي حال، يمكنك أن تتوقع مع التطبيق محتوى صوتي مناسب للأطفال يتم اختياره يدويًا للتأكد من أن كل شيء مناسب لهم، وبهذه الطريقة، لن تقلق بشأن اكتشاف أطفالك للموسيقى التي تحتوي على سمات للبالغين، لذلك ستكون حرًا في تسليم هاتفك للسماح لأطفالك ببث الموسيقى المناسبة دون الحاجة إلى مراقبة أكتافهم باستمرار.

أخيرًا وكما أشرنا سابقًا، ما زال تطبيق Spotify Kids في مراحل الاختبار الأولى، أيضًا متاح في بلدان محددة، ومن المتوقع أن تُعلن عن سبوتيفاي رسميًا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

