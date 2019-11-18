المساعد الصوتي كورتانا سيتوقف عن العمل على الهواتف المحمولة في نهاية يناير

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في عام 2015 كان موعد دخول المساعد الصوتي كورتانا “Cortana” من مايكروسوفت على الهواتف المحمولة، سواء على نظام أندرويد أو iOS، ولكن مع الأسف لم يتمكن المساعد من كسب نفس الشعبية التي يتمتع بها منافسيه، على الرغم من أن الأمر متوقع تمامًا، حيث بالنظر إلى مساعد مايكروسوفت فهو لم يكن متاحًا على مكبّرات الصوت والشاشات الذكية، مما استدعى على المستخدمين التحرّك لاستخدام البدائل.

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والآن، يبدو أن مايكروسوفت قد اعترفت أخيرًا بأنها غير قادرة على مواكبة المنافسة في هذا الشأن، لتُعلن اليوم نيتها عن إغلاق تطبيقها كورتانا على أندرويد و iOS نهاية شهر يناير من العام القادم.

حيث من على صفحة الدعم الخاصة بها، أعلنت الشركة أنها ستنهي دعمها لتطبيقات Cortana للأجهزة المحمولة في 31 كانون الثاني (يناير) 2020، ووستقوم الشركة أيضًا بإصدار نسخة مُحدّثة من مشغلها، والتي ستتم فيها إزالة المساعد الصوتي، وهذا يعني عدم مقدرة أحدهم على سؤال كورتانا عن التذكيرات والقوائم بعد هذا التاريخ، ولكن لا يزال بالإمكان الوصول إليها من خلال كورتانا على ويندوز 10، وبالمثل ستتم مزامنة التذكيرات والقوائم والمهام الحالية تلقائيًا مع تطبيق المهام، مما يعني عدم فقد المحتوى الخاص وستظل هناك مقدرة على استردادها باستخدام الهاتف.

أخيرًا، أشارت مايكروسوفت بأنها ستقوم بدمج مساعدها الرقم مع تطبيقاتها “أوفيس 365″، مما يجعله مساعدًا يُركّز على الإنتاجية، وبالمناسبة قد بدأ التنفيذ بذلك في وقت سابق من هذا الشهر، حيث يستطيع كورتانا الآن قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك على آوتلوك، مع الإشارة أنه لم يحدد ما إذا كان المساعد سيعمل بنفس الطريقة من داخل هذه التطبيقات، أو ما إذا كان سيدعم فقط عددًا محدودًا من الميزات.

