ويكيبيديا العربية تصل إلى مليون مقالة

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أعلنت موسوعة ويكيبيديا عن بلوغ عدد المقالات المكتوبة باللغة العربية والمنشورة على موقع الموسوعة المليون مقالة وذلك بعد مرور 16 عاماً على إطلاقها النسخة العربية وبالتحديد في 9 يوليو 2003 وكانت أول مقالة هي مقالة “ماء”.

هذا الرقم القياسي الجديد هو ثمرة مشروع المليون المقالة الذي بدأت به ويكيبيديا في بداية سبتمبر الماضي، ووصلت الموسوعة للهدف قبل شهر ونصف حيث كانت تهدف إلى وصول المليون مقالة بحلول نهاية العام الجاري.

وخلال فترة المشروع الحالي تم إنشاء 56770 مقالة بمعدل 737 مقالة يومياً.

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وهذا هو المشروع الرابع من نوعه، فقد أعلنت الشركة عام 2016 عن أول مشروع بلوغ الـ 400 ألف مقالة وقد حققته قبل موعده بـ 13 يوماً بفضل مشاركة 97 شخص.

وفي المشروع الثاني كان الهدف الوصول إلى 600 ألف مقالة وتم تحقيقها بمشاركة عدد أقل من الأعضاء.

ثالثاً أطلقت مشروع عدد 750 ألف مقالة وشهد نشر 1351 مقالة يومياً وسطياً من 121 مساهم.

أما الآن مشروع المليون مقالة فقد ساهم فيه 94 مساهم وأنشأوا في آخر 24 ساعة عدد يفوق 7 آلاف مقالة.

يذكر أن اللغة الإنكليزية هي الأكثر انتشاراً على الموسوعة حيث كتب فيها تقريباً 6 مليون مقالة، وبالرغم من أن عدد متحدثي اللغة العربية يفوق كثيراً السويدية أو الألمانية أو الإيطالية، إلا أنها تملك أقل منها كمقالات مكتوبة باللغة العربية.

