انقلاب سيارة يعيق الحركة المرورية في مكة المكرمة

تسبب حادث انقلاب سيارة على طريق الدائري الثالث باتجاه جدة في العاصمة المقدسة، أمس الأحد، في إعاقة الحركة المرورية في مكة باتجاه جدة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية «911»: إن حادث انقلاب سيارة تسبب في إعاقة الحركة المرورية باتجاه جدة في مكة.

وأكد أن الجهات المختصة باشرت الحادثة ويجري العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة خلال اليوم، وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة, وأضم, والجموم, والعرضيات, وميسان.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

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وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية, متمنيًا السلامة للجميع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قالت في تقريرها عن طقس الأحد، إنَّه سيستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة».

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى توقعات بانخفاض درجات الحرارة، وتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل وصباح الأحد على المناطق الشمالية.

وأوضحت الهيئة أنَّ الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.