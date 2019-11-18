كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز تنظم مبادرة ملتقى «إعلاميون»

نظم قسم العلاقات العامة في كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، الملتقى العلمي الأول لطلاب وطالبات الدراسات العليا بالكلية تحت عنوان: «إعلاميون ١»، في قاعة الندوات بكلية الاتصال والإعلام تحت رعاية عميد الكلية الدكتور شارع البقمي، وبحضور ومشاركة أعضاء هيئة التدريس من شطري الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى حضور كبير لطلاب وطالبات الدراسات العليا.

وتحدث عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور شارع البقمي، بكلمة أكد فيها أهمية الملتقى لتطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا وتشجيعهم على البحث العلمي الرصين، وحرص الكلية على أن تصل هذه الأبحاث لأكبر شريحة من المجتمع وتساهم في معالجة القضايا المعاصرة في المجتمع السعودي، وأن تساهم في خدمة الوطن.

وتقوم مبادرة ملتقى «إعلاميون» على استقطاب أبحاث طلاب وطالبات الدراسات العليا في ملتقى علمي، يلقي فيها الطلبة المشاركون أبحاثهم في جلسات متخصصة ومتتابعة تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس بقيادة الدكتور بندر الجعيد رئيس قسم العلاقات العامة.

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ولم يقتصر هذا الملتقى على مشاركة طلاب الدراسات العليا فقط؛ حيث شارك طلاب مرحلة البكالوريوس من قسم العلاقات العامة بتقديم عدة عروض لمشاريع التخرج،‏ وعلى هامش ‫الملتقى قدم مجموعة من طلاب حملاتهم التوعوية والتي بدأت انطلاقتها في ملتقى إعلاميون حملة «مدينتك بيتك» التي تهدف للتوعية بأهمية النظافة العامة، وحملة «الجامعة بين يديك» التي تركز على رفع الوعي بالخدمات التقنية في جامعة المؤسس.

وتعد مشاركة طلاب مرحلة البكالوريوس إحدى الخطوات المهمة التي تهدف إلى حث الطلاب والطالبات على الاحتكاك بالملتقيات العلمية ودمجهم مع زملائهم في برامج الدراسات العليا.

واختتم الملتقى بتكريم المشاركين وشكرهم على جهودهم، وحث الجميع على بذل مجهود أكبر خلال الملتقى القادم بإذن الله.