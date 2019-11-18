بالصور.. مغردون يدشنون هاشتاقًا للمطالبة بعلاج المواطن «آل منصور» خارج السعودية

دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هاشتاقًا بعنوان «فتل باثنين والثالث يحتاج العلاج»؛ لمطالبة أهل الخير لمساعدة مواطن يدعى «فهيد آل منصور» والذي يعاني من مرض «السرطان اللمفاوي» ويحتاج إلى علاج خارج المملكة.

وعلق مغرد على الهاشتاق، قائلًا: «شاب من نجران بعمر 41 عامًا مصاب بمرض «السرطان اللمفاوي» ويحتاج إلى علاج خارج المملكة وتحديدًا لدى الدكتور أندرسون في أمريكا».

ووجه مغرد حديثًا لوزير الصحة توفيق الربيعة قائلًا: «إلى وزير الصحة إلى الإنسان توفيق الربيعة، والدة فهيد آل منصور تناشدك بعد الله للوقوف ومساعدة ابنها مريض السرطان، وإنقاذ ما تبقى من أبنائها بعد أن اعتصر قلبها ألم في فقد أحد اثنين من أبنائها بسبب نفس المرض».

وكتب مغرد: «يا رب أم الثكالى فرج كربتها واحفظ لها ثالث أبنائها الذي يصارع المرض وليس له سوى الله وفزعة أهل الخير، فالله نسأل أن يسخر لـ#فهيد_آل_منصور من عباده الصالحين من يتكفل بعلاجه أو إيصال صوته لمن هم فزعة المحتاج».

وتابع مغرد: «والدته امرأة طاعنة في السن تجاوزت الـ80 عامًا فقدت البصر والسمع بسبب فقدها لابنها وابنتها الذي فتك بهم ذلك المرض الذي لا يرحم، بالتأكيد لا تُريد خبر فقد ابنها الثالث الذي لا حول لها ولا قوة إلا به بعد الله سبحانه».

ودعا مغرد قائلًا: «يالكريم اللي عطاياك وأفضالك تفيض وقدرتك يا رب تحيي العظام البالية الرجا في فزعتك للمرافق والمريض والله إن كفوفنا دون عونك خالية»، وتابع مغرد: «الله يشفيك ويعافيك ويلبسك ثوب العافية يا أبو الين، ونسأل الله أن يجبر بخاطرك ويفزع لك من عنده ويسخر لك من عبادة المحبين لفعل الخير».

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وحث مغرد أهل الخير على التبرع للمريض قائلًا: «رسالة لمن يفزع للبعيد ويترك القريب، فهيد آل منصور أحد أبنائكم علاجه في الخارج، ياليت أحد منكم يتبرع بعلاجه».

وأضاف مغرد: «عليه واجبات وأداها على الوجه المطلوب وله حقوق عليكم يا وزارة الصحة للأسف لم يحصل عليها وهي علاجه على نفقة الدولة استناداً لتوجيهات ولاة الأمر أعزهم الله وأدام عزهم حينما أمروا بعلاج أي مواطن خارج الوطن إن لم يتوفر علاجه».