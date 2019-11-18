الحصيني: استمرار الحالة «غيث» بعدة مناطق.. وهجمة سيبيرية على الشمال

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار حالة «غيث» على عدة مناطق بالمملكة، ناصحًا بارتداء الملابس الشتوية.

وقال الحصيني- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن حالة «غيث» الماطرة مستمرة على عموم منطقة الرياض؛ بما فيها العاصمة الرياض، والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة وجدة والطائف والباحة وعسير.

وتابع الحصيني قائلًا: إن الحالة الماطرة «غيث»، تتزامن معها هجمة برد سيبيرية على الشمالية والوسطى والشرقية، ناصحًا «البسوا ولبسوا عيالكم».

ـ انخفاض درجات الحرارة

وكان الحصيني قال في تغريدة سابقة، إنه متوقع نهار الإثنين وليلة الثلاثاء، أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات برد على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والرياض والشرقية والقصيم والباحة وحائل وعسير وجازان وجنوب المدينة المنورة، وكذلك الكويت والبحرين وقطر، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

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من جانبها، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

ـ حالة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي؛ بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.