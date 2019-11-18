السعودية اليوم / وفد من شركة مشروع البحر الأحمر يزور مشتل بلدية أملج



أملج 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

زار وفد من شركة مشروع البحر الأحمر للتطوير أمس، مشتل بلدية محافظة أملج، الذي سيكون مقراً لتدريب منسوبي البرنامج التدريبي لمشتل مشروع البحر الأحمر للتطوير الذي تنفذه الشركة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، بحضور رئيس بلدية المحافظة نزال بن سليمان العطوي وكبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر المهندس أحمد بن غازي درويش، ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني.

وأطلع الجميع على أقسام المشتل، مستمعين لشرحٍ عن المزروعات التي يحتويها وأنواعها وطرق زراعتها.

وفي تصريحه لوكالة الأنباء

وأضاف أن المشتل يقام على مساحة مليون متر مربع وجاري الانتهاء من مراحل التجهيز والبناء على أن يبدء العمل في المشتل بعد الانتهاء من تجهيز وتدريب الكوادر التي ستعمل به، مشيراً إلى المستهدفين من وظائف المشتل هم المجاورين للمشروع.

// انتهى //

10:45ت م

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أملج 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسزار وفد من شركة مشروع البحر الأحمر للتطوير أمس، مشتل بلدية محافظة أملج، الذي سيكون مقراً لتدريب منسوبي البرنامج التدريبي لمشتل مشروع البحر الأحمر للتطوير الذي تنفذه الشركة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، بحضور رئيس بلدية المحافظة نزال بن سليمان العطوي وكبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر المهندس أحمد بن غازي درويش، ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني.وأطلع الجميع على أقسام المشتل، مستمعين لشرحٍ عن المزروعات التي يحتويها وأنواعها وطرق زراعتها.وفي تصريحه لوكالة الأنباء السعودية أكد المهندس بن غازي أن مشتل مشروع البحر الأحمر سيكون رافداً لمشروع البحر الأحمر، وهو من التجهيزات المبكرة للمشروع وأحد المبادرات المهمة للمشروع.وأضاف أن المشتل يقام على مساحة مليون متر مربع وجاري الانتهاء من مراحل التجهيز والبناء على أن يبدء العمل في المشتل بعد الانتهاء من تجهيز وتدريب الكوادر التي ستعمل به، مشيراً إلى المستهدفين من وظائف المشتل هم المجاورين للمشروع.// انتهى //10:45ت م0022

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.