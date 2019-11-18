السعودية اليوم / بلدية الشوقية الفرعية بمكة تكثف الرقابة على الحدائق والمنتزهات



مكة المكرمة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

نفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة اليوم, حملة مشتركة، مع الإدارة العامة للنظافة، وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة على حديقة حجز السيارات بطريق مكة - جدة السريع لضبط الباعة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية وإيقاف أي أنشطة مخالفة قد تتسبب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق أو تشويه المظهر العام.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 6 العاب هوائية و 18 عربة كهربائية و دراجات هوائية، و مولدات كهربائية تستخدم لنفخ الألعاب، لافتاً بأنه تم حجز مركبتان عائدتان للمخالفين بمقر البلدية كانتا تستخدمان في نقل وتخزين الألعاب، وتم أخذ الإقرار على مالكيها بمراجعة قسم الأسواق بالبلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المشيخي أن مراقبي البلدية يبذلون جهوداً كبيرة لمنع الأنشطة الغير مرخصة بالحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي، حفاظاً على سلامتهم وراحتهم.

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10:19ت م

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