السعودية اليوم / "الأرصاد" : سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح على الأجزاء الساحلية



جدة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم، من أمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية تشمل محافظات جدة، ورابغ، والليث، وبحره، وخليص، والقنفذة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تنتهي الساعة الحادية عشر مساءً.

// انتهى //

09:46ت م

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