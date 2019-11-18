السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار رعدية علي منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على أمطار رعدية علي المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والمهد, ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.

// انتهى //

09:02ت م

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