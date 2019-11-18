ماذا تعرف عن موسم الدرعية التاريخي؟

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تستعد المملكة العربية السعودية من خلال هيئة الترفيه لانطلاق موسم الدرعية وهو من فعاليات العروض الترفيهية والرياضية، والتي من المقرر لها أن ينطلق يوم 22-11-2019 الجاري وحتى يوم 21-12-2019 المقبل، وذلك تحت اسم أو شعار “كن جزءاً من التاريخ”.

موسم الدرعية 2019

تبدأ فعاليات موسم الدرعية في المملكة العربية السعودية، وهي تعتبر من الأماكن المدرجة في قائمة اليونسكو والتي ستقام على أرضها لأهم الفعاليات الرياضية والعروض الترفيهية أيضاً لمدة شهر كامل، ويبدأ في 22 نوفمبر وحثي 21 ديسمبر المقبل، على أن تتم إقامة عروض الدرعية مثل: نزال الدرعية التاريخي وكأس الدرعية للتنس، وأيضاً عروض فورميلا مهرجان الدرعية للفروسية، وواحة الدرعية، وغيرها من الفعاليات القوية التي تتم إقامتها خلال المرحلة المقبلة.

فورمولا أي الدرعية 2019

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يبدأ سباق فورملا الدرعية 2019 وهو يعتبر أول سباقات الموسم السادس من البطولة للجائزة الكبرى فورميلا أي الرياضيات الخاصة بسباق السيارات الكهربائية، وهي من الألعاب الرائدة في العالم، وتساهم أيضاً بشكل كبير في تطوير جميع التقنيات الحديثة لتوفير الطاقة المتجددة، ومنها ألعاب السيارات الكهربائية والسباقات، ويعتبر إحدى هذه الفعاليات الرياضية التي تنعكس على الخطوات التي تخطوها السعودية تماشياً مع رؤية 2030، ويتم إقامتها للسنة الثانية كجزء من الشراكة التي تمتد إلى أكثر من 10 سنوات بين الهيئات العامة والرياضية ويتم الترويج لها من خلال شركة CBX.

حجز تذاكر موسم الدرعية

يمكن حجز تذاكر موسم الدرعية الترفيهية والتي تنظم في مواسم المملكة الرياض 2019 وهي فعاليات يمكن أن يتم حجزها إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لموسم الدرعية 2019 أو من خلال التطبيق الرسمي أو عبر فروع فيرجين ميجاستور.

حجز تذكرة فورمولا أي الدرعية

تقام فعالية فورملا أي الدرعية ضمن فعاليات موسم الدرعية 2019 والتي من المقرر لها 22 و23 نوفمبر بمشاركة 12 فريقاً من 10 دول العالم، وستتم إقامة السباق على مضمار يبلغ طوله 2.83 كم.

ويمكن حجز تذاكر فورمولا أي الدرعية 2019 ضمن فعاليات موسم الدرعية 2019 من خلال الرابط التالي ( هنا ).

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