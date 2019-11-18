- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم الضباب يعلق الرحلات من وإلى حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الضباب يعلق الرحلات من وإلى حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفر الباطن
أعلنت الخطوط السعودية عن تعليق رحلاتها من وإلى مطار حفر الباطن بالقيصومة، صباح اليوم الاثنين، بسبب الأحوال الجوية.
وأوضحت الخطوط السعودية عبر حسابها في “تويتر” رداً على أحد المسافرين: “أنه بسبب الأحوال الجوية والظروف الخارجة عن إرادتنا تم تعليق جميع الرحلات من والى مطار القيصومة”.
وأضافت أنه في حال تم استئناف الرحلات سوف يتم إشعاركم عبر منصات التواصل كما توفر السعودية خيار التعديل أو الإلغاء بدون رسوم.
يذكر أن هيئة الأرصاد نبهت في وقت سابق من ضباب يسبب تدنياً في مدى الرؤية على حفر الباطن.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الضباب يعلق الرحلات من وإلى حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.