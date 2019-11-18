السعودية | الهلال الأحمر: لا رسوم مالية على خدماتنا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: لا رسوم مالية على خدماتنا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 9:18 صباحًا, 18 نوفمبر 2019 م المناطق - الرياض أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عدم صحة المعلومات التي تداولها البعض على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل رسوم مالية مقابل الخدمات الطبية الطارئة التي تقدمها للأفراد.

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