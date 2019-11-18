شكرا لقرائتكم إشغال مقاعد المسنين وذوي الإعاقة يُعرضك للعقوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-18 إشغال مقاعد المسنين وذوي الإعاقة يُعرضك للعقوبة غرامة تصل لـ200 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، من إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حتى لا تكون عرضة للعقوبة. Advertisements وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن العقوبة تتضمن 200 ريال في المرة الأولى، و400 ريال عند تكرار المخالفة حسب ما ورد في لائحة الذوق العام. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إشغال مقاعد المسنين وذوي الإعاقة يُعرضك للعقوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.