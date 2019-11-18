بالصور: “فهد بن سلطان” يصل إلى تبوك بعد رحلة علاجية

وصل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء اليوم, إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك بعد رحلة علاجية.

وكان في مقدمة مستقبلي أمير تبوك في المطار، وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وقائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر الشهري، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الإمارة المساعدون والمحافظون ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ومشايخ القبائل وجمع من المواطنين.