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. أظهر مقطع فيديو، شاب يقطع مستنقع مائي في محافظة حفر الباطن على ظهر حصان. وأدى تصرٌّف الشاب إلى غرق الحصان في المستنقع بعدما غطى الماء جسده بالكامل. وتشهد حفر الباطن، هطول أمطار منذ ظهر أمس مع استمرار فرص هطولها حتى صباح اليوم الاثنين.





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لقطة مؤثرة لحصان يغرق بعدما جازف صاحبه بعبوره مستنقع الحفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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