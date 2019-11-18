صور.. “الجمارك” تضبط 3 أشخاص حاولوا التسلل إلى المملكة مختبئين داخل سيارات

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تمكن رجال الجمارك السعودية في أقل من أسبوع واحد من ضبط ثلاثة متسلّلين من جنسيات مختلفة حاولوا عبور منفذي البطحاء والخفجي مختبئين داخل سيارات.

وأظهرت صور نشرها حساب الجمارك على “تويتر” كيف اختبأ المتسللون الثلاثة داخل هياكل السيارات، بعيدا عن العيون، إلا أن عيون رجال المنفذين كانت لهم بالمرصاد، وقد تبيّن بعد التحرّي عنهم وجود قيود أمنية عليهم.

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يُذكر أن الحملات الميدانية المشتركة لضبط المخالفين أعلنت أمس ضبط 74 ألف شخص حاولوا التسلل عبر الحدود لداخل المملكة و2915 آخرين لمحاولتهم التسلل عبر الحدود لخارج المملكة.



