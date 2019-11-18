شاهد.. أين وقع “ميسي” لأحد موظفي الفندق الذي نزل به في الرياض

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كشفت صورة عن واقعة طريفة حدثت في الفندق الذي أقام به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث رغب أحد منسوبي الفندق في أن يحظى بتوقيع اللاعب ولم يجد إلا ثوبه ليوقع له عليه.
ونشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ صورة للموظف عبر حسابه في “تويتر” وقد ظهر التوقيع على ثوبه الأبيض، وعلّق آل الشيخ بأن الرياض صارت محطة رئيسية للنجوم، بفضل الله ثم دعم ولي العهد.
يُذكر أن ميسي سجل هدف فوز فريقه أمام البرازيل في سوبر كلاسيكو السعودية الذي أقيم يوم الجمعة، وتوج فيه فريق الأرجنتين بالكأس الغالية.
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