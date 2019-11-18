طبيبة سعودية تنقذ مسافراً أصيب بعارض صحي مفاجئ على متن رحلة جوية

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أنقذت طبيبة سعودية حياة مريض على متن رحلة جوية كانت متجهة من الرياض إلى جازان أمس الأحد، بعد إصابته بعارض صحي مفاجئ.

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وقالت اختصاصية طب الأسرة بوزارة الصحة الدكتورة آمنة إياس بجوي إنه بعد إقلاع الطائرة، في حوالي السادسة مساءً، استدعى طاقم الطائرة أي طبيب موجود على متن الرحلة لوجود حالة طارئة تحتاج لمساعدة.

وأوضحت أن الحالة كانت لمسافر لديه تاريخ مرضي بالقلب ويعاني ارتفاع ضغط الـدم وانخفاض السكري وأزمة قلبية سابقة، مبينة بحسب “سبق” أنها تدخلت وقدّمت له المساعدة في الوقت المناسب قبل حدوث أي مضاعفات أو دخوله في غيبوبة قد تؤدي للوفاة.

وفيما أشاد كابتن الطائرة وطاقم الضيافة وبعض المسافرين بما قامت به الطبيبة، قالت إن هذا واجبها أولاً وأخيراً تجاه المرضى وتجاه عملها ووطنها، داعية الله عز وجل أن يجعلها دوماً وسيلة من وسائل الرحمة.

