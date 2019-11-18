فيديو متداول.. مجهولون يخطفون شاباً ويركبونه بالقوة في سيارة

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وثق مقطع فيديو متداول تعرض شخص للاختطاف، وإركابه بالقوة في سيارة والذهاب به إلى جهة غير معلومة.

وأظهر المقطع، الذي وثقته كاميرات المراقبة، قيام شخصين بالجري خلف شخص آخر حتى أمسكا به، فجاءت سيارة بيضاء اللون ونزل منها شخص ثالث تابع لهما، وأخذوا يركلونه بأرجلهم ويضربونه بسبب مقاومته ورفضه الركوب في السيارة.

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كما أظهر المقطع وجود شاب في سيارة متوقفة يتلفت يمنة ويسرة بحثاً عن أحد يهبّ لمساعدة الشخص المعتدى عليه وإنقاذه.

وانتهى المشهد، الذي لم تزد مدته على 50 ثانية، بتمكن الخاطفين الثلاثة من إركاب المختطَف في السيارة بالقوة..، قبل أن يفروا من الموقع على وجه السرعة.

من جهتها، ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية تحقق في المقطع المتداول لكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.



