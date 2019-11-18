شاهد.. مصارع يكسر فك حكم بالخطأ في إحدى المباريات بإسبانيا

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تعرض حكم لإصـابة قوية من قبل مصارع خلال إدارته لمباراة في المصارعة الرومانية بجزيرة تنيريفي الإسبانية، حيث أدت ركلة قوية من المصارع بالخطأ في كسر فك الحكم، ليتم نقله للمستشفى.
وقالت تقارير صحفية إسبانية، إن الحكم يدعى أنغيل ميليان، وخلال إدارة المباراة اقترب من المصارعين ليلقي نظرة أفضل قبل أن يركله أحدهما بالخطأ في فكه ليسقط على الأرض، وتبين أن الضـربة تسببت في كسر فكه.
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