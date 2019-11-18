وزبر التعليم يعزي أسرة طالب توفي طعنًا بأحد مدارس شرورة

نقل مدير إدارة التعليم بمحافظة شرورة بنجران، فهد بن صالح عقالا، اليوم الأحد، تعازي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، لذوي الطالب المتوفَّى خالد النهدي، الذي لقي حتفه إثر طعنة تلقاها من أحد زملائه بفناء المدرسة.

وأكد عقالا، لأسرة الفقيد مشاركة جميع منسوبي التعليم مصابهم في ابنهم، سائلًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح جنانه.

نعي طالب شرورة

من ناحيتها، نعت إدارة التعليم بمحافظة شرورة بمنطقة نجران، أحد طلابها بمدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة، إثر مشاجرة مع زميله صباح اليوم الأحد.

مضاربة في مدرسة

وقال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بشرورة سالم بن علي الصيعري، في بيان نشرته إدارة تعليم شرورة اليوم: إنَّ الطالبين يدرسان بالمرحلة المتوسطة ووقع بينهما شجار في فناء المدرسة، نتج عنه طعن أحد الطالبين لزميله، وتمَّ نقله مباشرة إلى المستشفى؛ حيث وافته المنية هناك.

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وأضاف متحدث تعليم شرورة، أنَّه «في الوقت الذي تشاطر فيه إدارة التعليم بمحافظة شرورة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب الجلل، فإنها تؤكِّد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة من خلال الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق والتي باشرت أعمالها.

لجنة تحقيق

وأشار إلى أن مدير التعليم بمحافظة شرورة وجَّه بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعربت إدارة التعليم بمحافظة شرورة عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الطالب الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملاء الطالب.