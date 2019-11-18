8 إصابات في تصادم مركبتين على كوبري «أم الدوم» بالطائف

باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بالطائف، اليوم الأحد، حادث تصادم بين مركبتين على «كوبري أم الدوم» باتجاه الطائف، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة ٣:١٧م، والذي يفيد بوجود حادث تصادم بين مركبتين على كوبري «أم الدوم» باتجاه الطائف مخلفًا وراءه ثماني إصابات.

وأضاف الثبيتي: على الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية من الهلال الأحمر، وطلب الدعم من الصحة بفرقتي إسعاف، وذلك تحت قيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، موضحًا أنه عند وصول الفرق الإسعافية تبين أن هناك ثلاث حالات ما بين متوسطة إلى خطيرة، فيما كانت الخمس حالات المتبقية مستقرة، مما استدعى إلى تقديم الخدمة الطبية الإسعافية الطارئة، ونقلها بعد ذلك إلى مستشفى «المويه» العام.