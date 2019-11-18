تعيين السياري والزبداني لإدارة تطوير الأعمال والمحتوى الإبداعي بـ«سماءات»

أعلنت شركة سماءات عن تعيين، كلًّا من: المهندس تركي السياري مديرًا لتطوير الأعمال بالشركة، وعلي الزبداني مديرًا للمحتوى الإبداعي، وذلك ضمن تطويرها لمنظومة الأعمال وتنظيم هيكلة الشركة واستقطاب الكفاءات؛ لرفع مستوى الأداء والإنتاج في مجال الإعلانات والحملات بمختلف أنواعها.

ويحمل تركي السياري شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة Middle Tennessee State University في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أن السياري يمتلك ما يزيد عن ١٣ سنة خبرة عملية في الائتمان والتسويق والاتصال المؤسسي وتطوير الأعمال، والإشراف على العديد من المبادرات التنموية والمشاريع الاستراتيجية والحملات التوعوية.

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فيما حصل علي الزبداني حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في مجال الفنون من جامعة الملك سعود، ويتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في صناعة الإعلانات لأبرز الشركات العالمية والإقليمية في مختلف القطاعات، من خلال عمله في أبرز الشركات العالمية مثل FP7, Drive Dentsu .

وأيضًا، عمل الزبداني على تأسيس القسم الإبداعي في شركة MullenLowe KSA وترأس إدارته، وأنتج العديد من الحملات ذات الميزانية الأعلى في الاتصالات التسويقية في المملكة.

تأتي هذه الخطوة من إدارة سماءات لصناعة المزيد من قصص النجاح لعملائها، والاستفادة من خبرات الكفاءات والمختصين في السوق السعودي، وتطوير تجاربها في الحملات الإعلانية والاتصالات التسويقية المبتكرة.