رجال أعمال بمكة: اكتتاب أرامكو يبعث الأمان للمواطن ويُعزز الاقتصاد السعودي

قال عدد من رجال الأعمال بمكة المكرمة، إن المملكة تمر بأهم حدث اقتصادي في سنواتها الأخيرة، وهو انطلاق الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو ، مُشيرين إلى أنه سيؤسس لتاريخ جديد في مسيرة الاقتصاد السعودي المتطور، ويعزز من أداء القطاعات ذات الصلة، والوضع المادي للمواطن، ويكرس لبناء اقتصاد سعودي ديناميكي ومتنوع ضمن رؤية 2030 الطموحة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، هشام محمد كعكي، أن خطة أرامكو لطرح جزء من أسهمها في السوقين المحلية والدولية سيدعم القطاع الاقتصادي السعودي بمزيد من الشفافية ومكافحة الفساد؛ لأنها من أكثر الشركات ربحية في العالم.

المملكة الأولى عالميًا في عمليات الإصلاح

وأشار إلى أن المملكة احتلت المركز الأول عالميًا في عدد العمليات الإصلاحية والتطويرية، كأكثر بلدان العالم إحرازا للتقدم، وفق تقرير للبنك الدولي، أُخضعت 190 دولة لقياساته، مبينًا أن ذلك يعكس حقيقة منجزات رؤية 2030 وعبقريتها في التطبيق.

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة، نايف مشعل الزايدي: أرامكو السعودية أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات في العالم، وتنتج تقريبا واحدًا من كل 8 براميل نفط خام على مستوى العالم، كما أنها تعمل وفق منظومة تشغيلية هي الأكثر موثوقية، مما يضع هذا الطرح في خانة الفرصة العظيمة لاكتتاب آمن.

التقدم نحو استثمار آمن

وأوضح أن العالم ينظر بعين الاعتبار لطرح أرامكو، الذي يؤدي لتقدم نحو الاستثمار الآمن، مُتابعًا: طرح الشركة في هذا الوقت سيكون فعالا في جذب الأموال العالمية للاستثمار في السعودية الآمنة، وفي ذلك اخراس لألسنة من يدسون السموم، فالرد هنا أن العالم يتسابق اليوم للحصول على أسهم درة تاج الطاقة في العالم أرامكو السعودية.

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وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مروان عباس شعبان، أن الاكتتاب فرصةً عظيمةً أتاحتها المملكة للاستثمار الآمن، قدمتها على طبق من ذهب، عبر وضع جوهرة السعودية الأغلى بيد أبنائها، ليحققوا أرباحهم منها بشكل مباشر.

الاقتصاد السعودي أكبر المستفيدين

وأضاف: العديد من القطاعات ستستفيد من هذا العمل ويكون وقعه على المشهد العام ظاهرا، فيما سيكون المستفيد الأكبر هو الاقتصاد السعودي والسوق المالية، حيث سيضاعف بلا شك حجمهما، ويرفع معدل الاستثمار بشكل عام في المملكة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية 2030، التي من مقرراتها الرئيسة تحقيق الاقتصاد المزدهر، الذي يعود خيره على المواطن السعودي أولًا وأخيرًا وخلق المجتمع الحيوي.

ورفع الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمكة، إبراهيم برديسي، شكره وتقديره للقيادة على هذا التوجه، قائلا: من فاته قطار الاكتتاب فقد فاته خير كثير، هو أحق به من غيره بلا شك، خاصة أن الشركة عازمة على مواصلة تقديم القيمة لعملائها وشركائها ومساهمها الرئيس ممثلا في حكومة المملكة ولمساهميها الجدد.

وتابع: منافع الإدراج في السوق السعودية سيخلق قيمة مضافة في هذه السوق، وسيجذب أموالا أجنبية للاستثمار في شركة بحجم أرامكو، التي تصل قيمتها إلى نحو تريليوني دولار، وتتولى إدارة احتياطي نفطي يقدر بأكثر من 265 مليار برميل (15% من الاحتياطي العالمي)، واحتياطي من الغاز يبلغ 288 تريليون قدم مكعب، ويعمل بها نحو 65 ألف موظف.

أُعلن اليوم الأحد النطاق السعريّ لاكتتاب الأفراد في الطرح العام الأولي لسهم أرامكو، بينما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل.ومن المقرَّر استمرار فترة بناء سجل الأوامر لطرح «أرامكو» اعتبارًا من اليوم الأحد، وحتى الرابع من ديسمبر المقبل، وعليه سيكون اكتتاب الأفراد بناءً على سعر محدَّد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم إعلانه حينها، بينما سينتهي الاكتتاب في الـ28 من الشهر الجاري، وفقًا لقناة العربية.