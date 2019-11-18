الجيش اليمني يتلف طنا ونصفا من الحشيش كانت فى طريقها للحوثيين

الإثنين 18 نوفمبر 2019

أتلفت قوات الجيش اليمنى طنا ونصفا من الحشيش المخدر ، تم ضبطها خلال الأشهر الماضية لدى مهربين تابعين لميليشيا الحوثى الانقلابية.



وقال المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة ، الأحد، إن قوات الجيش ضبطت ألفا و 500 كيلو من الحشيش فى عدة حملات أمنية، ضد مهربين تابعين لميليشيا الحوثى شمال محافظة حجة شمال غرب اليمن.

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وأضاف أن ميليشيا الحوثى تعتمد على الحشيش كمصدر تمويل لقياداتها ومشرفيها وعصاباتها الارهابية، مؤكدا أن المنطقة العسكرية الخامسة قيادة وأفرادا على يقظة عالية لملاحقة وضبط مهربى الحشيش والمخدرات فى المحافظة.

ويأتى هذا بعد نحو عام ونصف من إتلاف كميات من الحشيش كانت فى حيازة ميليشيا الحوثى فى مدينة ميدى الساحلية بمحافظة حجة قبيل تحريرها مطلع أبريل من العام الماضي.

يذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات فى طريقها إلى المحافظات التى تقع تحت سيطرة الحوثيين.