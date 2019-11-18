حوادث طريق وج ترعب أهالي الطائف

2019-11-18

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

جدد أهالي الطائف، مطالبهم بتشكيل لجنة عاجلة ودراسة وضع طريق وادي وج المسيال، لاسيما بعد الحادث الذي وقع صباح الثلاثاء الماضي على الطريق ونتج عنه وفاة قائد مركبة وأربع إصابات.

وتجددت هذه المطالبة بعد استمرار الحوادث المرورية وحوادث الدهس بشكل يومي ومعظمها تكون حوادث مأساوية.

ويعد طريق وادي وج الشريان الرئيسي والذي يتوسط المحافظة ويقع على جانبيه عدد من المحلات التجارية وأيضًا عدد من المدارس وبات يشكل هاجسًا مخيفًا لدى سالكيه وعابريه ويفتقد لأبسط مقومات السلامة من إشارات تحذيرية ومطبات اصطناعية وجسور مشاه.

وطالب الأهالي عبر “متابعات الخليج 365” بإيصال صوتهم إلى المسؤولين أملًا في إيجاد حلول عاجلة تحد من وقوع الحوادث المرورية وحوادث الدهس حيث قال نائف النفيعي: إن ما نشاهده من حوادث مروعة وحصد للأرواح على الطريق وبشكل يومي أمر محزن في ظل صمت للجهات المعنية والتي تنظر إلى دم وأرواح الأبرياء كأمر عادي وكأن الأمر لا يعنيهم وانشغلوا بالتطوير والتجديد دون دراسة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين.

وأضاف النفيعي أن الطريق من بداية كوبري الأمير منصور العسكري إلى دوار العلم، إشارة الدلال سابقًا، يعد من أخطر المواقع، وسبق أن شهد الطريق حوادث مروعة وحوادث دهس مؤلمة، إضافة إلى تضرر عدد من المحلات التجارية من هذه الحوادث، مطالبًا في نفس الوقت بوضع حواجز خرسانية تفصل بين المسارين، لمنع انحراف المركبات عند وقوع الحوادث إلى المسار الآخر والتي تكررت كثيرًا في الآونة الأخيرة وراح ضحيتها أبرياء.

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من جانبه قال حامد السفياني إن طريق وادي وج أصبح يشكل خطرًا جسيمًا للعابرين على أقدامهم أو لقائدي المركبات على الرغم من اتساع مساراته إلا إنه يفتقد لوسائل السلامة ويجد عابروه من المشاة صعوبة في الانتقال بين الجهتين لاسيما أنه يقع عليه عدد من المدارس والمجمعات التجارية، مشيرًا إلى تزايد حالات الدهس والحوادث بشكل مرعب، دون اتخاذ أي قرار من الجهات المعنية للحد من هذه المآسي المؤلمة.

وطالب السفياني باستحداث جسور مشاه على امتداد الطريق لاسيما أمام المدارس والمجمعات التجارية.

وتابع: بأنه مجرد وقوع حادث بين مركبتين يتضرر معها عدد كبير من المركبات إضافة إلى إعاقة حركة السير على الطريق، وتساءل في نفس الوقت عن صمت الجهات المختصة في ظل تواصل مسلسل حصد أرواح الأبرياء سواء بالحوادث المرورية أو حوادث الدهس.

وناشد أهالي الطائف عبر “متابعات الخليج 365” الجهات ذات العلاقة في مراجعة إحصائيات الحوادث المرورية وحوادث الدهس، وتشكيل لجنة مختصة لدراسة وضع الطريق لإيقاف مسلسل دم الأبرياء على هذا الطريق.

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