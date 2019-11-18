استمرار مسلسل حرائق المحلات بحفر الباطن!

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

‏سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن، مساء أمس الأحد، على حريق في مصنع لبيوت الشعر والخيام، والذي يقع على طريق ‫الملك خالد.

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وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة التي تعمل بنفس النشاط.

ويأتي هذا الحريق بعد أن تكرر مرتين خلال الشهرين الماضيين دون معرفة الأسباب، والتي يرجح أن تكون بفعل فاعل.

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