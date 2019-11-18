- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم استمرار مسلسل حرائق المحلات بحفر الباطن! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استمرار مسلسل حرائق المحلات بحفر الباطن!
يرجح أن تكون بفعل فاعل
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن، مساء أمس الأحد، على حريق في مصنع لبيوت الشعر والخيام، والذي يقع على طريق الملك خالد.
وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة التي تعمل بنفس النشاط.
ويأتي هذا الحريق بعد أن تكرر مرتين خلال الشهرين الماضيين دون معرفة الأسباب، والتي يرجح أن تكون بفعل فاعل.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار مسلسل حرائق المحلات بحفر الباطن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.