هدفان لطرح أرامكو والشروط سهلة

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الكاتب الصحفي خالد الربيش، أن الاكتتاب الذي طرحته شركة أرامكو يعكس سلامة خطط الحكومة من خلال هيكلة الاقتصاد وتبني رؤية 2030، موضحًا أنه يحقق هدفًا مهمًّا جدًّا يتمثل في تحفيز المواطنين على الادخار.

وقال الربيش خلال حواره إلى قناة “سكاي نيوز عربية”: إن لطرح أرامكو هدفين رئيسين، هما إشراك المواطنين في هذا العملاق النفطي من خلال مشاركتهم في الأرباح، وتشجيعهم على الادخار.

Advertisements

وتابع: “يتمتع هذا الجانب بأهمية كبيرة، فهو يعلم المواطنين أهمية الادخار، وذلك من خلال تقديم حوافز لهم، ففي حال احتفظت بالأسهم لمدة 6 أشهر، ستحصل على 10 بالمائة من الأسهم التي تمتلكها، بحد أقصى يبلغ ألف سهم”.

وعلى الجانب الاستثماري، أوضح الربيش أنه منذ بداية عام 2019 حتى الآن، زاد حجم تداولات الأجانب في سوق الأسهم عن 86 مليار ريال، مما يعكس جاذبية السوق السعودية، مضيفًا: بالتالي عندما تطرح أرامكو للاكتتاب، فإن هذا يعكس بدوره سلامة ومصداقية الأهداف التي حُددت لها.

وبالنسبة إلى ما يتعلق بالاكتتاب بالنسبة للخليجيين، نقل الربيش عن أحد المسؤولين في “بنك الرياض” تأكيده أنه تم تسجيل عدد كبير لا بأس به من الخليجيين الذين حضروا إلى أي من فروع البنك.

واستطرد: “الشروط سهلة، إذ تتمثل فقط في إحضار بطاقة الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن للشخص مباشرة الاكتتاب”.

شارك الخبر







