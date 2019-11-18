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2019-11-18 تحذير من ضباب الباحة يستمر حتى السابعة صباحًا متابعات الخليج 365 - الباحة وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بشأن ضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية في منطقة الباحة. Advertisements وأوضحت الأرصاد، بحسب تغريدة لها عبر “تويتر”، أن الحالة ستكون على مناطق الباحة والحجرة والمخواة وبلجرشي وفرعة غامد الزناد. وتبدأ الحالة بحسب الأرصاد في تمام الثالثة فجر اليوم الاثنين، وتستمر حتى السابعة صباحًا. شارك الخبر







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