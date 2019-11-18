رابط حجز تذاكر حفل محمد رمضان

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن موسم الرياض طرح تذاكر حفل الفنان المصري محمد رمضان، والمقرر يوم 21 نوفمبر المقبل.

وقال موسم الرياض في تغريدة له عبر “تويتر”: النمبر ون محمد رمضان، جاينا يوم 21 نوفمبر، وبمسرح أضخم وجهة لعشاق السيارات بالجنادرية.

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ويمكن حجز تذاكر حفل محمد رمضان عبر الرابط هنا

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أنه تم الحصول على الموافقات الرسمية لتشهد المملكة لأول مرة وبشكل استثنائي 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”: تستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة، أشكر مولاي وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.