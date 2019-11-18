شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر: خادم الحرمين حريص على تعزيز الروابط التاريخية بين المملكة وليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طرابلس)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر وتقدير من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، على إجراء العملية الجراحية في فصل التوأم السيامي الليبي «محمد وأحمد»، التي تكللت بالنجاح.

وأعرب حفتر، عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه علاقات التضامن بين البلدين، وحرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين ووصولها إلى مستوى الأخوة والتكامل، مشيداً بالتطور والنهضة الطبية، التي وصفها بمصدر فخر لأهلها خاصة وللأمة العربية عامة.