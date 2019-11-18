شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يطلع على «راصف» بشوارع جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اطلع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بمكتبه أمس (الأحد)، على آلية العمل بنظام «راصف» بالمحافظة، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي، وأمين المحافظة صالح التركي، وعدد من المسؤولين المعنيين بذلك. وشاهد الأمير مشعل بن ماجد عرضاً تجريبياً لعمل النظام، ودوره في تقييم حالة الطرق بمختلف شوارع جدة. وأكد محافظ جدة، دعم ووقوف المحافظة مع كل ما من شأنه تطوير خدمات الأمانة، منوهاً بأهمية استثمار المقومات التقنية بما يخدم جدة، متمنياً لهذا النظام الاستمرارية والتوفيق للقائمين عليه.

فيما قدَّم أمين جدة عرضاً مرئياً للمحافظ عن النظام، تضمن السعي نحو الرقي في تخطيط وصيانة الطرق عبر نظام «راصف» الإلكتروني، الذي يعمل على مسح جميع شوارع جدة باستخدام التقنية والمعدات الحديثة، وارتباطه بمستكشف جدة الجغرافي، وكذلك نظام رخص الحفريات.

كما استعرض أهداف النظام الذي يُعد الأول على مستوى الأمانات في المملكة، حيث يسهم بتقييم حالة شوارع المحافظة، وجودة سفلتتها وطبقات الرصف فيها، كما يضع النظام وبشكل إلكتروني الأولوية لصيانة الشوارع الأكثر ضرراً، بالإضافة لمساهمته في تقييم جودة الصيانة وإصدار خطة الصيانة الدورية.