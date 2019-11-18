نائب أمير مكة يستعرض خطط تطوير الخدمات الإسعافية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، على خطط الهلال الأحمر السعودي المستقبلية لتطوير الخدمات الإسعافية في محافظات المنطقة، واستمع إلى إيجاز عن الأساليب والبرامج التقنية التي تسهم في سرعة استقبال البلاغات والتعامل معها.
واستعرض بدر بن سلطان خلال استقباله أمس (الأحد) في مقر الإمارة بجدة، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم، أعمال تطوير مرافق الهيئة بالمنطقة وتزويدها بأحدث التجهيزات التقنية والطبية والفنية.
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