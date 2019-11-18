شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: القبض على عصابة المليون دولار المزيفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت الجهات الأمنية في جدة، القبض على تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية وترويجها بالمحافظة.

ووفقاً لشرطة منطقة مكة المكرمة، فإن رجال الأمن ضبطوا مواطناً ومقيمين من الجنسية المصرية بالعقد الثالث والرابع من العمر، في حوزتهم مبلغ مليون دولار مزيفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة المنطقة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها.