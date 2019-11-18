شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم مكة لقادة المدارس: أنتم الأقرب لابتكار حلول النجاح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

عول المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، على قادة المدارس في صناعة النجاحات والتميز لاسيما وأنهم الأقرب لمعالجة المعوقات وابتكار الحلول لصناعة فرص النجاح من واقع كل مدرسة، لافتاً إلى أن الإدارة لن تتوانى في تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم، داعياً الجميع لأن يكونوا قادة للتغيير والتحسين في رسالتهم.

جاء ذلك، خلال لقائه أمس (الأحد) قادة مكاتب التعليم بمكة المكرمة لبحث نواتج التعلم، والذي نظمته إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة، حول تجويد مخرجات التعلم وتحسين النواتج من خلال تحليل نتائج الاختبارات (المركزية) التحصيلية، وذلك بمقر الإدارة بمكة.

واستعرض الزائدي خلال اللقاء مقومات القائد الناجح وما يتركه من أثر في مدرسته ومجتمعه المحيط به، مؤكداً أن القائد المخلص صاحب الرسالة ستكون جهوده ومخرجات مدرسته متميزة، وله أثر كبير جداً على طلابه.