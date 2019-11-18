شكرا لقرائتكم خبر عن «قلم قارئ» لإدارة الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أطلقت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين أمس (الأحد) القلم القارئ، التابع للإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين ممثلة في إدارة الجهود الرقمية في التلاوات والخطب. أطلقت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين أمس (الأحد) القلم القارئ، التابع للإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين ممثلة في إدارة الجهود الرقمية في التلاوات والخطب. ويتكون البرنامج من إخراج مصحف رقمي حديث لأئمة المسجد الحرام وتلاواتهم النادرة وكتاب يجمع خطب المسجد الحرام التي تتحدث عن القرآن الكريم، ويقوم القلم بقراءة آيات المصحف بصوت الأئمة والخطب من الكتاب صوتياً عند مروره على النص المكتوب. يذكر أن البرنامج يقدم لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من جانب ولعامة المستفيدين من جانب آخر، حيث يقدم المصحف المرتل الجديد والكتاب مستقلاً عن القلم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «قلم قارئ» لإدارة الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.