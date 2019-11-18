شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 546 فرداً في «مكافحة المخدرات».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحتفل المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم (الإثنين)، بحضور مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، بتخريج دورة الفرد الأساسي 19 البالغ عددهم 546 فرداً، وذلك بعد تلقيهم التدريبات النظرية والميدانية لتأهيلهم على أداء مهماتهم الأمنية في مكافحة تهريب وترويج المخدرات بكفاءة عالية. تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحتفل المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم (الإثنين)، بحضور مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، بتخريج دورة الفرد الأساسي 19 البالغ عددهم 546 فرداً، وذلك بعد تلقيهم التدريبات النظرية والميدانية لتأهيلهم على أداء مهماتهم الأمنية في مكافحة تهريب وترويج المخدرات بكفاءة عالية. وسيشهد الحفل تنفيذ فرضيات ميدانية تبرز إتقان الخريجين للمهارات الميدانية التي تلقوها خلال تدريبهم بالمعهد.



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